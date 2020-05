Giustizia: Modena (FI), giudice sia imparziale e indipendente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le intercettazioni legate al cosiddetto caso Palamara "consentono agli italiani di comprendere che i giudici sono uomini, investiti grazie ad un concorso di un potere che non li sottopone mai a nessun controllo. Il politico viene eletto e può andare a casa, il magistrato no. Non si può fare di tutta l'erba un fascio, ma è certo che come tutti i poteri privi di alternanza e verifica, quello giudiziario è degenerato perché ha perso la garanzia della correttezza, della imparzialità". Lo dichiara Fiammetta Modena, senatrice di Forza Italia. "Per anni – continua - si è voluta creare una illusione e cioè che i Pm fossero l'unico argine ad una classe politica dedita al ladrocinio e non alle esigenze dei cittadini. Si sono tirate le monetine a Craxi, si è messo sotto processo Berlusconi per ogni tipologia di reato. Si è pure creato il mito della società civile. La giustizia è amministrata nel nome del popolo. Il giudice deve essere imparziale e indipendente: da questo punto si deve ripartire per far entrare sereno un cittadino nelle aule di tribunale e non aver timore, come giustamente detto oggi dall'avvocato Coppi, a farsi 'giudicare dalla giustizia italiana'".(com)