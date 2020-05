Fase 2: Coldiretti, robot e droni nei campi senza lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arrivano i robot salva raccolti nei campi italiani rimasti senza lavoratori a causa dell’emergenza coronavirus con la svolta tecnologica dell’agricoltura 4.0 che vale oltre 450 milioni di euro: dai droni che verificano in volo lo stato delle colture ai sistemi informatizzati di sorveglianza per irrigazioni e fertilizzanti, dall’impiego di trappole tecnologiche contro i parassiti dannosi alla blockchain per la tracciabilità degli alimenti fino al personal shopper digitale nel carrello. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione dell’Innovation Day organizzato in collaborazione con Filiera Italia e Bonifiche Ferraresi con tra gli altri il ministro per lo Sviluppo economico Stefano Patuanelli e il presidente della Coldiretti Ettore Prandini. Si tratta - si legge in una nota - del primo appuntamento dedicato alle innovazioni tecnologiche dal campo alla tavola che aiutano il Paese ad uscire dall’emergenza coronavirus. L’agricoltura 4.0 di precisione rappresenta il futuro dei campi ed entro due anni mira a coinvolgere il 10 per cento della superficie coltivata in Italia con lo sviluppo di applicazioni – sottolinea la Coldiretti - sempre più adatte alle produzioni nazionali su diversi fronti: dall’ottimizzazione produttiva e qualitativa alla riduzione dei costi aziendali, dalla minimizzazione degli impatti ambientali con sementi, fertilizzanti, agrofarmaci fino al taglio dell’uso di acqua e del consumo di carburanti. Con una crescita del 2 per cento in un anno, gli investimenti in nuove tecnologie nel settore agricolo si concentrano in particolare sui sistemi di monitoraggio e controllo delle produzioni (49 per cento), sulle attrezzature e software gestionali (34 per cento) e sulle tecnologie di mappatura delle superfici e la raccolta di dati per il supporto alle decisioni (14 per cento) spiega un’analisi della Coldiretti sull’Osservatorio Smartagrifood. (segue) (Com)