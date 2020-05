Bolivia: indagata per abuso d'ufficio figlia presidente Anez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La figlia del presidente ad interim della Bolivia, Jeanine Anez, è indagata per abuso di beni dello Stato. Secondo quanto segnala il quotidiano "La Razon", è in corso un'inchiesta della magistratura di Sucre che deve stabilire se sono fondate e legittime le motivazioni per le quali Carolina Ribera Anez, trent'anni, ha fatto uso di un velivolo della Forza aerea boliviana (Fab), il 30 aprile scorso in piena quarantena, insieme alla senatrice Ginna Torrez ed al figlio di questa. "Si sta iniziando un'inchiesta con l'acquisizione di documenti dalla Fab e sono stati emessi mandati di comparizione per tutte le persone coinvolte", ha dichiarato il pubblico ministero, Juan Lanchipa. L'episodio era stato confermato successivamente dal ministro degli Interni, Arturo Murillo. "La senatrice è molto amica della presidente per cui è tornata a La Paz insieme alla figlia di questa e ovviamente ha portato con sé suo figlio", aveva reso noto Murillo. (segue) (Abu)