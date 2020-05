Scuola: Gallone (FI), vicini ad Azzolina, respingiamo stereotipi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandra Gallone, vicepresidente dei senatori di Forza Italia, interviene sulla polemica sorta dopo le parole del senatore azzurro Giuseppe Moles nel corso del suo intervento in Aula sulla scuola. "Siamo da sempre schierati contro ogni forma di sessismo e di discriminazione nei confronti di chiunque – precisa in una nota -. E allo stesso tempo siamo vicini alla ministra Azzolina che da ieri vive sotto scorta proprio a causa di gravissime minacce e insulti. Ma proprio per questa ragione non possiamo raccogliere una polemica frutto di uno stereotipo, che non ci appartiene e che rispediamo al mittente".(com)