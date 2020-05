Regno Unito: filtri anti pornografia di Twitter bloccano il nome di Dominic Cummings

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nome di Dominic Cummings, consigliere del premier britannico Boris Johnson, è scomparso da Twitter. Secondo alcuni media britannici, la sparizione sarebbe dovuta ai filtri automatici che Twitter utilizza per impedire la pubblicazione di materiale pornografico. Le prime tre lettere del cognome del politico britannico corrispondono alla parola “sperma”. Sino ad oggi, tuttavia, il nome del consigliere era fra quelli più presenti fra le pagine britanniche del social network, tanto da essere classificato come argomento di tendenza. Twitter, comunque, non ha commentato in alcun modo la vicenda. Il nome di Cummings è diventato di tendenza negli ultimi giorni a causa della violazione delle misure di quarantena. Il consigliere, in auto isolamento mentre la moglie era risultata positiva al Covid-19, ha accompagnato la consorte da Londra a Durham, una città situata a circa 400 chilometri dalla capitale britannica, per consentirle di poter essere accudita dai genitori. La vicenda ha suscitato diverse polemiche e l’atteggiamento di Cummings è stato definito irresponsabile e criticato anche da alcuni esponenti del Partito conservatore. Il consigliere è stato, tuttavia, difeso dal premier Johnson e non ha voluto rassegnare le dimissioni, né chiedere scusa per l’accaduto.(Rel)