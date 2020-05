Ungheria: opposizione chiede dimissioni ministro Esteri per violazione restrizioni contro coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito di opposizione ungherese Jobbik ha chiesto la dimissioni del ministro degli Esteri Peter Szijjarto. Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa "Mti", martedì 26 maggio Szijjarto è andato a vedere una partita di calcio allo stadio Ferenc Puskas di Budapest assieme al capitano della nazionale ungherese, Balazs Dzsudzsak, nonostante sia in vigore l'obbligo di giocare a porte chiuse per contenere la diffusione del coronavirus. Per Jobbik è scandaloso che i politici del partito governativo Fidesz possano fare quello che vogliono quando in un altro paese un simile gesto avrebbe già condotto alle dimissioni del ministro. Szijjarto ha persino pubblicato una foto che lo ritraeva insieme a Dzsudzsak allo stadio. "Il problema di questa foto è che manda un messaggio di impunità. La classe dirigente non è vincolata a regole, può fare quello che vuole", ha commentato su Facebook il deputato e vicepresidente di Jobbik Janos Stummer. (Vap)