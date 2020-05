Ue: Cozzolino (Pd), all'Italia oltre 2 miliardi di euro Fondo transizione equa, aggiungere altri siti dopo Taranto e Sulcis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dotazione del Fondo per la transizione equa, destinato a mobilitare investimenti pubblici e privati per le regioni più indietro nella transizione ecologica, sale a 40 miliardi di euro, di cui oltre 2 miliardi di euro andranno all'Italia, per cui il governo può aprire lo strumento anche ad altre realtà, dopo quelle già delineate di Taranto e del Sulcis. Lo ha dichiarato l'eurodeputato del Pd, Andrea Cozzolino. "La dotazione del nuovo Fondo per la transizione equa proposto dalla Commissione europea sale da 7,5 a 40 miliardi. L’Italia, al posto di qualche centinaia di milioni, ora beneficerà di più di 2 miliardi di euro. Come ha anche riconosciuto la commissaria (europea alla politica di coesione, Elisa) Ferreira, adesso è tempo di allargare la platea dei territori coinvolti. Il governo italiano, che meritoriamente aveva coinvolto Taranto e il Sulcis, ora ha finalmente gli strumenti per aprire a nuove realtà, penso a Brindisi e al suo polo energetico ad esempio", ha concluso. (Beb)