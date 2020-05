Migranti: Grecia, prevista la chiusura di 60 centri di accoglienza negli hotel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 60 degli attuali 93 centri di accoglienza per migranti allestiti in Grecia dentro degli hotel saranno chiusi entro la fine del 2020: i residenti saranno trasferiti in altre strutture o saranno inclusi nel programma Estia dell'Agenzia Onu per il rifugiati. Ad annunciarlo oggi è stato il ministro per le Politiche migratorie greco, Notis Mitarakis, parlando durante un seminario per i 32 nuovi governatori selezionati dal governo di Atene per la gestione delle strutture ricettive per migranti nella Grecia continentale. "Sarà la prima volta che queste strutture avranno dei governatori, che riferiranno direttamente allo Stato greco", ha dichiarato il ministro citato dal quotidiano "Kathimerini".(Gra)