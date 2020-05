Giustizia: Lega, Legnini e Palamara in mala fede, chiediamo intervento Mattarella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Camera e Senato della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, affermano che "se Legnini, vice del presidente Mattarella al Csm, come emerge dalle intercettazioni, con un'ingerenza mai vista, incoraggia Palamara a sostenere l'indagine su Matteo Salvini riguardo il caso Diciotti e di schierare tutto il Csm contro l'allora ministro dell'Interno, è evidente - scrivono in una nota congiunta - che occorre immediatamente un intervento del capo dello Stato. Solo il presidente Mattarella è in grado di ristabilire il ruolo imparziale e super partes della Magistratura che sappiamo non si riconosce in questo tipo di comportamenti. Il modus operandi di Legnini potrebbe inoltre - aggiungono - creare uno stallo nel funzionamento del Csm, cosa che il Paese non può permettersi. Le intercettazioni di Palamara sono sconcertanti e dimostrano chiaramente come lui e Legnini, che ricordiamo essere stato due volte sottosegretario nei governi Pd, abbiano agito in maniera vergognosa e oltraggiosa non solo nei confronti di Matteo Salvini ma anche dei tantissimi magistrati che ogni giorno sono al servizio del Paese per una giustizia migliore". (Com)