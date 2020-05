Romania: aprile 2020, il deficit di bilancio sale al 2,48 per cento del Pil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disavanzo del bilancio generale consolidato della Romania è salito al 2,48 per cento del Prodotto interno lordo dopo i primi quattro mesi del 2020. Lo riferisce il ministero delle Finanze di Bucarest, secondo cui oltre la metà di tale deficit è generato dagli importi introdotti attraverso agevolazioni fiscali adottate per combattere gli effetti dell'epidemia di Covid-19. "L'aumento del deficit di bilancio per i primi quattro mesi di quest'anno, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, è principalmente spiegato dall'evoluzione sfavorevole delle entrate di bilancio a marzo e aprile a causa del rinvio del pagamento degli obblighi fiscali da parte degli agenti economici durante lo stato di emergenza e ulteriori rimborsi Iva per sostenere la liquidità nel settore privato con un impatto significativo a marzo, mentre ad aprile la dinamica delle entrate è tornata in territorio positive", si legge nel comunicato. (segue) (Rob)