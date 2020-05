Romania: aprile 2020, il deficit di bilancio sale al 2,48 per cento del Pil (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il saldo negativo registrato nel primo trimestre è stato di 1,67 del Pil, mentre l'anno scorso il bilancio generale consolidato ha chiuso i primi quattro mesi con un disavanzo di bilancio dell'1,1 per cento del Pil. Nel periodo gennaio-aprile 2020, le entrate del bilancio consolidato generale sono diminuite dell'1,3 per cento rispetto al livello registrato nello stesso periodo dello scorso anno e le spese sono aumentate, in termini nominali, del 12,7 per cento", afferma il ministero delle Finanze. Il disavanzo di bilancio calcolato sulla metodologia Esa europea è previsto per la fine del 2020 al 6,7 per cento del Pil, in aumento con circa 2,4 punti percentuali rispetto al livello del 2019, principalmente a seguito dell'aumento delle spese al 39,5 per cento del Pil e delle entrate al 32,7 per cento del Pil, secondo il programma di convergenza del 2020 pubblicato dal ministero delle Finanze. (Rob)