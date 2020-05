Fase 2: Decaro (Anci), 3 miliardi in Dl Rilancio non coprono mancate entrate comuni, rischio per i servizi essenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi la capacità fiscale si è ridotta di molto e quei 3 miliardi che abbiamo trovato nel Decreto Rilancio non basteranno purtroppo a coprire le mancate entrate dei comuni e davvero noi tra un mese, prima dell'approvazione del bilancio, che è stato spostato a luglio, credo che non riusciremo a tenere in piedi i servizi essenziali". Lo ha dichiarato Antonio Decaro, presidente Anci e sindaco di Bari, in collegamento a all'iniziativa "Reti in comune: contrattare l'innovazione, disegnare la città partecipata" organizzato da Cgil. "Fra qualche ora avremo un incontro con il presidente del Consiglio - ha aggiunto Decaro - nonostante gli investimenti e le risorse che sono arrivate attraverso alcune misure, oggi ci troviamo in una situazione di difficoltà dal punto di vista economico. Noi viviamo come un'azienda con entrate e uscite, che servono a pagare servizi essenziali per la nostra comunità che sono il tpl, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, la pubblica illuminazione, e i servizi sociali che in questo periodo stanno esplodendo. Per sostenere queste spese abbiamo bisogno di entrate e solo il 30 per cento delle entrate sono trasferimenti statali, il 70 per cento riguarda la capacità fiscale, che è un modo elegante per dire le tasse e le imposte, le multe, che sono quelle risorse che ci aiutano a tenere in piedi i servizi essenziali". "Non ci riusciremo non per una volontà del sindaco - ha concluso Decaro - che potrebbe anche avere la determinazione di decidere uno sforamento del bilancio, cosa che non è possibile fare. Come enti locali abbiamo partecipato più di tutti al risanamento del bilancio dello Stato noi non abbiamo spese spese superflue, spero di non ritrovarmi tra qualche mese con le città italiane invase dai rifiuti dopo gli sforzi fatti per ottimizzare il recapito finale, la raccolta, anche col porta a porta per la differenziata per creare l'economia circolare". (Rem)