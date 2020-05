Energia: Tokerav (società russa Transeft), nel 2019 realizzati grandi investimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società ha raggiunto con successo gli obiettivi posti nel quadro della sostituzione delle importazioni nel campo dei carburanti. Negli ultimi 10 anni, nell'ambito del programma di sostituzione delle importazioni, sono state avviate linee di produzione di 25 tipi di prodotti precedentemente acquistati all'estero. Il livello di sostituzione delle importazioni ha raggiunto il 96 percento, il restante 4 percento non è prodotto nel paese. "È stato commissionato un impianto in Tatarstan, che è stato costruito da zero nell'ambito del programma di sostituzione delle importazioni. E ora copriamo completamente le esigenze sia della stessa Transneft che dei consumatori dell'estero vicino (paesi della Comunità di stati indipendenti). Cioè, di fatto, da importatori ci stiamo trasformando in esportatori e stiamo entrando nel mercato estero", ha aggiunto Tokarev. (segue) (Rum)