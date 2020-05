Energia: Tokerav (società russa Transeft), nel 2019 realizzati grandi investimenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Tokarev ha poi riferito a Putin dei piani per il 2020. "Ora dobbiamo elaborare nuovi scenari di stress per il bilancio, tenendo conto sia della pandemia che del noto accordo con l'Opec, in modo da non ridurre il nostro programma di investimenti, previsto a livello di 257 miliardi (3,3 miliardi euro)", ha dichiarato Tokarev, aggiungendo che la società ha già inviato al governo proposte per evitare la carenza di liquidità e "lasciare il programma nella forma in cui si trova". (Rum)