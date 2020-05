Credito: de Bertoldi (FdI), da Savona scaricabarile su short selling, serve indagine per chiarire responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'audizione di oggi del presidente Consob Paolo Savona nella Commissione d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario, conferma "purtroppo che non solo il governo è stato incapace di prendere i tempestivi provvedimenti per limitare le perdite in Borsa, e quindi i danni miliardari ai risparmiatori ed investitori italiani, ma pure la Consob, cioè l'organismo dedicato al controllo del mercato finanziario, non ha saputo intervenire con la tempestività che la grave crisi provocata sui mercati dall'emergenza Covid avrebbe richiesto". Lo denuncia in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea de Bertoldi, capogruppo di Fd'I nella Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario. "Ho ricordato al presidente Savona che, qualora avesse ascoltato l'accorato appello che io stesso feci il 9 marzo a nome di Fratelli d'Italia per l'immediata adozione di provvedimenti di tutela sui mercati con divieto di short selling (vendite allo scoperto), si sarebbero contenute e limitate le perdite che è possibile riscontrare nel crollo di quasi il 19 per cento dell'indice Ftse tra il 9 marzo ed il 16 marzo, data in cui furono adottati i primi provvedimenti", aggiunge. (segue) (Com)