Credito: de Bertoldi (FdI), da Savona scaricabarile su short selling, serve indagine per chiarire responsabilità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insomma, i ritardi nell'intervento della Consob sono stati evidenziati, le perdite sono altrettanto oggettive come pure i guadagni di alcuni operatori speculativi (vedi Euklid), mentre le responsabilità non vogliono emergere. Credo spetti alla Commissione d'inchiesta procedere in un'indagine che chiarisca ogni dubbio nel supremo interesse dei mercati e dei risparmiatori", conclude il senatore di Fratelli d'Italia, de Bertoldi. (Com)