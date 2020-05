Innovazione: Decaro (Anci), da indagine 500 comuni su 8 mila senza internet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da una verifica fatta in questi mesi che era partita per la necessità dei nostri bambini di poter accedere alla didattica a distanza ci siamo resi conto che ci sono pezzi importanti del nostro paese dove non arriva nemmeno internet". Lo ha dichiarato Antonio Decaro, presidente Anci e sindaco di Bari, in collegamento a all'iniziativa "Reti in comune: contrattare l'innovazione, disegnare la città partecipata" organizzato da Cgil. "Abbiamo fatto un'indagine partendo dalla necessità di avere la banda ultralarga in tutto il paese e ci sono 500 comuni su 8 mila dove non arriva assolutamente niente - ha proseguito Decaro - Ci siamo anche resi conto che non tutti i bambini inoltre appartengono a nuclei che si possono permettere l'acquisto di uno smartphone o di un tablet, e in questo senso è stato importante il finanziamento dallo stato per aiutare le famiglie fragili a potersi collegare". (Rem)