Speciale difesa: Siria, soldato turco morto in esplosione lungo l’autostrada M4 a Idlib

- Un soldato turco è morto in seguito alle ferite causate da un’esplosione lungo un tratto dell’autostrada M4 compreso nel governatorato di Idlib, nella Siria nord-occidentale. Lo riferisce il quotidiano panarabo edito a Londra "Asharq al Awsat". Il ministero della Difesa turco ha dichiarato che la detonazione ha avuto luogo a circa 250 metri da una strada pattugliata dalle truppe di Ankara. La causa dell'accaduto non è chiara e video postati online mostrano solamente del fumo innalzarsi da un edificio lungo la M4 prima dell'esplosione. Dall'inizio dell'anno sono almeno 66 i militari turchi uccisi nel governatorato di Idlib. Le forze russe e turche hanno condotto finora dodici pattugliamenti congiunti lungo l'autostrada M4 che collega la costa mediterranea al confine siro-iracheno passando per Aleppo. I pattugliamenti nel tratto compreso nel governatorato di Idlib rientrano nelle disposizioni sancite dall'accordo del 5 marzo scorso tra Mosca e Ankara. (Rel)