Speciale difesa: governo Niger, in tre anni persi 120 milioni di dollari investiti in commercio di armi

- Quasi il 40 per cento dei 312 milioni di dollari che il Niger ha speso negli ultimi tre anni per appalti di difesa è andato perso a causa di costi gonfiati o attrezzature non consegnate. E' quanto rivela un rapporto governativo citato dai media internazionali, nel quale si precisa che l'audit ha esaminato 177 contratti conclusi tra il 2017 e il 2019, concludendo che su questo periodo Niamey ha perso un totale di 71,8 miliardi di Fcfa (pari a 120 milioni di dollari) su una spesa totale di 185,9 miliardi di Fcfa. Gli accordi sui veicoli militari, le munizioni e gli elicotteri da attacco sono stati firmati principalmente con appaltatori locali che hanno poi acquistato le attrezzature da società basate all'estero, in particolare in Ucraina, Francia, Russia e Cina. Il rapporto è stato consegnato lo scorso aprile al massimo procuratore nigerino, per il quale le parti coinvolte sono da ritenere responsabili di queste perdite. "I fornitori hanno riconosciuto all'unanimità le accuse a loro carico", afferma il rapporto, nel quale si mettono inoltre in evidenza male pratiche. In un caso, tre società appartenenti allo stesso fornitore si sarebbero presentate per lo stesso contratto: "creando l'illusione della concorrenza, il fornitore ha fissato il prezzo squalificando i concorrenti fasulli che si era scelto", si spiega nel rapporto. (Res)