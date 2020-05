Speciale difesa: Spagna, indetta gara da 3 milioni di euro per acquisto pc portatili per esercito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Direzione degli affari economici del Comando di appoggio logistico (Male) spagnolo ha indetto una gara pubblica del valore di quasi 3 milioni di euro per l'acquisto di duemila computer portatili e delle relative valigette rinforzate destinati all'Esercito. Il prezzo medio stabilito è di mille euro per unità per i portatili e di 200 euro per le valigette. Le imprese interessate hanno tempo fino al 6 luglio prossimo per presentare la domanda di partecipazione alla gara pubblica. La consegna dei primi dispositivi dovrebbe avvenire a partire dall'agosto del 2020 ed il contratto si estenderà fino al 2023. I criteri sui quali saranno valutare le proposte prenderanno in considerazione il prezzo (60 per cento), valore tecnico (30 per cento) e garanzia (10 per cento) per i portatili, prezzo (90 per cento) e garanzia (10 per cento) per le valigette rinforzate. (Spm)