Speciale difesa: truppe rafforzate al confine Cina-India, ancora tensione nonostante messaggi concilianti

- I militari dell’Esercito indiano dispiegati al confine con la Cina nell’area contesa del Ladakh orientale hanno raggiunto e superato quelli cinesi, stimati in oltre 5.000. È quanto trapela sulla stampa indiana dalla Conferenza dei comandanti. Il vertice dell’Esercito, secondo fonti militari, ha dato il via a una revisione operativa della situazione complessiva della sicurezza e l’India è orientata a non sopravvalutare i messaggi concilianti della Cina senza un ritiro incondizionato delle sue truppe. Nell’area di Pangong Tso, Demchok e Valle del Galwan ci sarebbero 1.200-1.500 militari cinesi e altri 5.000 nelle vicinanze, spostati da un’esercitazione. I militari cinesi sarebbero entrati per un paio di chilometri all’interno di quello che l’India considera un suo territorio. Le indiscrezioni confermano che, nonostante i canali e i protocolli esistenti, non sono stati registrati progressi. (Inn)