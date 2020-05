Energia: Cipro, governo approva legge per ratifica gasdotto EastMed

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Nicosia ha approvato oggi la legge di ratifica dell'accordo sul gasdotto EastMed, siglato a gennaio da Cipro, Grecia e Israele. Il ministro dell'Energia cipriota, Giorgos Lakkotrypis, ha dichiarato che l'accordo include delle clausole in base alle quali l'Italia potrà unirsi al progetto dell'EastMed quando vorrà. Lakkotrypis ha spiegato inoltre che attualmente sono in fase di collaudo quattro studi per un valore di circa 35 milioni di euro finanziati dalla Commissione europea. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa "Cna", uno studio è relativo alle indagini sottomarine per il gasdotto, mentre i restanti riguardano l'infrastruttura. "Molto presto il consorzio andrà avanti con la ricerca degli acquirenti per il gas del Mediterraneo orientale", ha dichiarato il ministro cipriota osservando che questo sarà uno dei criteri principali per stabilire la fattibilità concreta del gasdotto. L'accordo per l'EastMed sarà ora sottoposto al parlamento cipriota per la ratifica. Nelle scorse settimane il parlamento della Grecia ha già ratificato questo accordo.(Res)