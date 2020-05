I fatti del giorno – Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Fase 2: de Magistris, su spostamenti da Lombardia preoccupazioni legittime - "Il governo deve valutare se ci sono, in questo momento, le condizioni sanitarie per potersi spostare dalla Lombardia in altre regioni e viceversa". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ai microfoni di Radio Crc. "Certo quello che sarebbe stato maggiormente auspicabile - ha proseguito il sindaco - dopo quattro mesi, era creare un cordone sanitario per chi si volesse spostare da luoghi ancora in fase di epidemia. Purtroppo, questo non è stato fatto, e sono legittime le preoccupazioni, che ci fanno pensare a usare precauzioni, ma nulla a che vedere con forme di discriminazione o di razzismo. A Napoli nessuno si permise di fare valutazioni quando Sala e altri sindaci andarono avanti con lo slogan 'Milano non si ferma'. Adesso che siamo noi in una fase molto diversa, è legittimo che ci siano situazioni differenti in luoghi diversi. La chiusura di confini è stato solo un modo per raccattare consensi per governatori forse a caccia di voti, quella su cui io insisto è una questione sulla quale dovrebbe ragionare il governo, che invece continua a perdere colpi. Io sarei per rimandare l'apertura del 3 giugno per alcune regioni in cui il contagio è ancora alto; se il contagio avesse avuto il suo epicentro al Sud piuttosto che al Nord, avrebbero adottato misure da guerra per bloccare tutto il Mezzogiorno d'Italia. Sarebbe stata una narrazione del tutto diversa", ha concluso de Magistris. (segue) (Rem)