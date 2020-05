I fatti del giorno – Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: presidio Carc davanti Palazzo Giustizia per processo su tafferugli del 2017 con Forza Nuova - Un presidio del Partito dei Carc, i Comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo, è in corso da stamattina davanti all’ingresso principale Palazzo di Giustizia di Milano. I militanti del movimento di estrema sinistra protestano contro un processo in corso che vede imputato un loro ‘compagno’. Si tratta di un'udienza del dibattimento per i tafferugli avvenuti il 10 dicembre del 2017, quando Forza Nuova organizzò un presidio di raccolta firme in via Spaventa, al quartiere Stadera, per l'assegnazione delle case popolari ai soli italiani, e i militanti antifascisti si opposero con un contro-presidio, dando vita a un breve scontro tra le due fazioni. In quell'occasione tra i denunciati ci fu anche Mattia, membro del partito di estrema sinistra. Per monitorare la situazione, al momento totalmente tranquilla e pacifica, sono presenti gli uomini della Digos e un’unità del Reparto Mobile della Questura di Milano. (Rem)