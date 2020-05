© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna: prosegue il terremoto nella Guardia civil, si dimette anche il generale Santafé - Prosegue il terremoto all'interno della Guardia civil spagnola. Il generale Fernando Santafé, il capo del Comando operativo (Mop), ha deciso di rassegnare le dimissioni per esprimere solidarietà alla destituzione del comandante della Guardia civil di Madrid, Diego de los Cobos e alle dimissioni, presentate poche ore dopo del tenente colonnello, Laurentino Cena, direttore aggiunto operativo (Dao) e numero due del corpo di sicurezza. Secondo fonti vicine agli ambienti della Guardia civil consultate da "El Pais", la decisione alla base della rinuncia di Santafé sarebbe dovuta al disaccordo sulla nomina da parte del ministro dell'Interno spagnolo, Fernando Grande-Marlaska, del generale, Pablo Salas, come nuovo Dao. Secondo Santafé, la regola non scritta dell'anzianità di servizio, che lo avrebbe reso il primo candidato a questa carica, non sarebbe stata rispettata. Le tensioni tra il governo del premier, Pedro Sanchez, e i più alti vertici della Guardia civil, dunque, non sembrano attenuarsi ma anzi continuano a crescere con il passare dei giorni. Il 25 maggio scorso, il ministro dell'Interno ha rimosso dall’incarico al colonnello de los Cobos sulla base di un "normale cambio di squadra", come affermato ufficialmente dal titolare del dicastero. Tuttavia, il giorno precedente su numerosi quotidiani spagnoli sono state diffuse le indiscrezioni secondo cui la vera ragione sarebbe dovuta a un'indagine tenuta segreta dal comandante de los Cobos per valutare la risposta delle autorità sanitarie spagnole durante le prime fasi dell'emergenza, e in particolare l'autorizzazione all’organizzazione delle manifestazioni dello scorso 8 marzo nella capitale spagnola in occasione della Festa della donna. (segue) (segue) (Res)