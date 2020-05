© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auto: Spagna, Nissan annuncia chiusura stabilimento di Barcellona - Il produttore automobilistico giapponese Nissan annuncerà questa mattina la chiusura dello stabilimento di Barcellona, che vede impiegati circa 2800 lavoratori. E' la decisione che Nissan avrebbe già comunicato al governo spagnolo, secondo quanto riportato dal quotidiano economico "Cinco Dias" che ha consultato fonti del ministero dello Sviluppo economico di Madrid. La casa automobilistica fornirà maggiori dettagli nel corso della presentazione del suo piano strategico per i prossimi tre anni che si svolgerà alle ore 10 di oggi. Nissan dovrebbe nominare un nuovo manager nella sua filiale spagnola per guidare le fasi che porteranno alla definitiva chiusura dello stabilimento del capoluogo catalano. Nei giorni scorsi il governo centrale spagnolo insieme a quello della Comunità autonoma della Catalogna e al comune di Barcellona hanno proposto all'azienda un piano di investimenti per oltre 300 milioni di euro per salvare lo stabilimento, avvertendo che la sua chiusura costerà più di un miliardo di euro. Si attende, dunque, solo l'ufficialità da parte dell'azienda giapponese, ma la parola fine per lo stabilimento Nissan della capitale catalana sembra ormai inesorabile. (segue) (Res)