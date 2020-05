© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia: premier Philippe presenta oggi seconda fase di uscita da quarantena - Il primo ministro francese, Edouard Philippe, presenterà oggi i dettagli della seconda fase dell'uscita dalla quarantena, iniziata l'11 maggio scorso. Il governo di Parigi si prepara così ad allentare la stretta imposta a causa del coronavirus. La nuova fase dovrebbe cominciare il 2 giugno. L'annuncio è previsto per le 17:00 e avverrà al termine di una riunione del Consiglio di Difesa dedicato alla crisi sanitaria, al quale parteciperà anche il presidente Emmanuel Macron. Tra gli annunci più attesi c'è quello riguardante la riapertura di bar, caffè e ristoranti. Secondo l'emittente radiofonica "Rtl", le negoziazioni tra governo e settore della ristorazione hanno portato a un accordo che prevede il rispetto di almeno due metri di distanza tra un cliente e l'altro. Philippe potrebbe annunciare anche un cambiamento della misura che fissa a 100 chilometri al distanza massima consentita per allontanarsi dal proprio domicilio. In merito a musei, cinema e palestre, il ministro della Cultura, Franck Riester, ha dichiarato nei giorni scorsi ai microfoni dell'emittente radiofonica "France info" che l'esecutivo sta lavorando per una riapertura a "inizio giugno". (segue) (Res)