- Regno Unito: polizia locale, caso Cummings "scusa" per i cittadini nel violare le regole - Il commissario di polizia britannico David Jemieson ha dichiarato che alcuni cittadini stanno ignorando le regole della quarantena usando le azioni del consigliere del premier Boris Johnson Dominic Cummings come scusa. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Guardian". Il commissario per la contea di West Midlands nel Regno Unito ha rivelato di essere stato informato dagli agenti di turno negli ultimi giorni riguardo ad alcuni cittadini che hanno respinto gli avvertimenti della polizia riguardo al rispetto delle misure restrittive. "Ricevo rapporti dai membri della mia squadra che riportano che i cittadini hanno un approccio del tipo 'se può farlo Cummings, possiamo farlo anche noi'.", ha detto Jemieson in riferimento al caso delle mancate dimissioni del consigliere del premier nonostante lo spostamento da Londra a Durham in piena quarantena. Il commissario di polizia ha ammesso che molti cittadini britannici pensano che la realtà dimostri che ci sono delle regole per l'elite politica e altre regole per i cittadini. "Se le regole sono flessibili e le persone che le hanno interpretate così sono al governo, diventa quasi impossibile per i poliziotti portare a termine il loro lavoro in modo soddisfacente", ha commentato Jemieson. (segue) (Res)