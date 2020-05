© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasporto aereo: EasyJet prevede di tagliare 4.500 posti di lavoro - La compagnia aerea EasyJet prevede di tagliare 4.500 posti di lavoro. Secondo quanto riferisce la stampa britannica, EasyJet ha dichiarato che in seguito alla pandemia di coronavirus si trova obbligata a dover tagliare un alto numero di posti di lavoro ed a dover ridurre la sua flotta aerea. Per via della bassa domanda nel settore, EasyJet dovrà quindi tagliare il 30 per cento del suo personale. EasyJet è l'ultima in una lunga lista di compagnie aeree obbligate ad applicare tagli sul personale e sul numero di aerei. Il settore dei trasporti aerei è infatti tra i più colpiti dalle conseguenze delle restrizioni sugli spostamenti imposte durante la crisi del coronavirus. (Res)