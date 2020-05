I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Coronavirus: 45.172 morti in America latina - Sono 45.172 le persone morte in America latina per cause riconducibili al contagio da nuovo coronavirus. In Brasile, primo paese a registrare un caso di nella regione, il bilancio delle vittime tocca quota 25.598 con quasi 411mila casi di contagio accertati. Secondo paese per numero di morti, 8.597, è il Messico. Gli organismi sanitari internazionali temono che la regione possa divenire nelle prossime settimane un nuovo focolaio potente della crisi.