- Brics: il brasiliano Marcos Troyjo eletto presidente della New development bank - Il brasiliano Marcos Troyjo è stato eletto presidente della New development Bank (Ndb), l'istituto di credito legato ai paesi del blocco "Brics" (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa). La nomina, che segue il voto all'unanimità del Consiglio dei governatori, garantisce a Troyjo un mandato di cinque anni. Il brasiliano succederà all'indiano Kundapur Vaman Kamath, primo ad aver ricoperto la carica dalla crezione della banca nel corso del vertice Brics a Fortaleza, nel 2014. Economista, politologo e diplomatico, Troyjo è attualmente sottosegretario speciale per il commercio estero e gli affari internazionali presso il ministero dell'Economia. Il neo presidente di Ndb ha esperienza nelle strategie di sviluppo nel campo delle politiche pubbliche, del settore imprenditoriale e del mondo accademico. È stato co-fondatore e direttore di BRICLab, un centro di studi sui Brics presso la Columbia University (Stati Uniti), dove ha insegnato economia e relazioni internazionali. Troyjo rappresenta il Brasile in numerosi consigli di organizzazioni economiche multilaterali, tra cui la Banca interamericana di sviluppo (Bid) e il Comitato per lo sviluppo della Banca mondiale. Informalmente noto come banca del Brics, la New development bank ha un capitale iniziale di 50 miliardi di dollari e un capitale autorizzato di 100 miliardi. L'obiettivo principale della Ndb è sostenere il finanziamento di opere infrastrutturali e progetti di sviluppo sostenibile, pubblici o privati, nei paesi del blocco e in altre economie emergenti. (segue) (Res)