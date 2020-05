I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: ministro della Salute Gonzalez Garcia ricoverato per un malore - Il ministro della Salute argentino, Gines Gonzalez Garcia, è stato ricoverato mercoledì in una clinica della capitale Buenos Aires per un malore. Il ministro, a cui è stato diagnosticato un "ematoma subdurale cronico", si trova in buone condizioni di salute. "Sto bene, ho fatto quello che andava fatto, ho avuto un malore, mi si è addormentata la mano sinistra e sono venuto per un controllo", ha detto lo stesso Garcia in dichiarazioni rilasciate all'emittente "Canal 13". "Mi sento bene e con voglia di tornare al lavoro, spero di stare in ufficio già domani" ha aggiunto il ministro, che è stato sottoposto di immediato ad una tomografia che ha rivelato l'ematoma e che rimarrà comunque ricoverato durante la notte per accertamenti. Garcia ha quindi precisato che la situazione non richiede un'operazione urgente. "I medici mi hanno detto che non è urgente, che devo fare tutti gli studi e stare attento, come ogni malato", ha detto. (segue) (Res)