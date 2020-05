I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Enel accelera la chiusura del suo ultimo impianto a carbone in Cile - Enel annuncia che le sue controllate cilene Enel Chile ed Enel Generacion Chile hanno informato il mercato della decisione dei rispettivi Consigli di amministrazione di accelerare la chiusura dell'impianto a carbone Bocamina, situato a Coronel. Nello specifico, si legge in un comunicato, Enel Generacion Chile richiederà alla Commissione nazionale per l'energia (Cne) cilena di autorizzare la cessazione dell’operatività dell’Unità I (128 MW) e II (350 MW) del suddetto impianto, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2020 e il 31 maggio 2022. La chiusura, che è subordinata all’autorizzazione sopra indicata, ha subito un’accelerazione rispetto a quanto programmato da Enel Generacion Chile nel Piano nazionale di decarbonizzazione firmato con il Ministero dell'energia del Paese il 4 giugno 2019, piano che prevedeva la chiusura di Bocamina I entro la fine del 2023 e quella di Bocamina II entro il 2040. Antonio Cammisecra, Responsabile di Global Power Generation di Enel ha dichiarato: “Saremo la prima azienda elettrica in Cile a uscire totalmente dal settore del carbone, continuando nel contempo a sviluppare in sicurezza capacità rinnovabile, con benefici concreti da un punto di vista ambientale, economico e sociale. Questo è pienamente in linea con la strategia di decarbonizzazione del Gruppo. Il nostro approccio si focalizza sulle persone, e nello specifico su quei colleghi che lavorano negli impianti a carbone e con le tecnologie a carbone, ai quali diamo la possibilità di formarsi su altre tecnologie all’interno del Gruppo”. (Res)