- Hong Kong: il parlamento della Cina approva il disegno di legge sulla sicurezza - L'Assemblea nazionale del popolo della Cina, massima autorità legislativa della Repubblica popolare, ha approvato il controverso disegno di legge sulla sicurezza a Hong Kong, di cui non sono ancora noti i dettagli ma che sarà teso a penalizzare ogni forma di secessione, sovversione, terrorismo e interferenza esterna nell'ex colonia britannica. Il testo passa ora al Comitato permanente del Partito comunista e potrebbe essere trasformato legge entro il prossimo mese di agosto. Il disegno di legge, annunciato venerdì 22 maggio, ha già provocato forti proteste a Hong Kong, in particolare nella giornata di ieri, quando centinaia di persone sono state arrestate. Il clima nella ex colonia britannica è incandescente già dal mese scorso, quando l’Ufficio cinese per gli affari di Hong Kong e Macao ha rivendicato la piena giurisdizione delle autorità governative cinesi sulla ex colonia britannica: alle polemiche innescate da tale rivendicazione aveva fatto seguito l’arresto di decine di attivisti pro-democratici, incluso l’81enne Martin Lee, uno dei “padri” della Legge fondamentale di Hong Kong. Il formale avvio da parte di Pechino dell’iter per l’adozione di una nuova legge di sicurezza contro gli atti sovversivi nella regione speciale ha infine reinnescato le proteste, che oggi sono culminate in tafferugli e arresti. Sullo sfondo, prosegue il braccio di ferro tra gli Stati Uniti e la Cina per definire il futuro della ex colonia britannica: ieri il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha riferito al Congresso che "Hong Kong non è più autonoma dalla Cina", considerati gli ultimi sviluppi. Affermazione che implica che la Regione amministrativa speciale non merita da parte di Washington un trattamento privilegiato rispetto al resto della Cina e che potrebbe significare per Hong Kong la perdita dello status di hub finanziario internazionale. (segue) (Res)