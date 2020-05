© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: legge sicurezza, Usa chiedono riunione emergenza Onu ma Cina rifiuta - Gli Stati Uniti hanno chiesto un incontro di emergenza delle Nazioni Unite (Onu) per discutere della legge sulla sicurezza avanzata dalla Cina per Hong Kong, ma Pechino ha rifiutato di procedere. Lo riferisce la stampa internazionale che cita diplomatici statunitensi. Gli Stati Uniti hanno espresso profonda preoccupazione per la mossa di Pechino, chiedendo una sessione del Consiglio di sicurezza. Gli attivisti di Hong Kong affermano che la proposta di legge abolisce di fatto le libertà fondamentali di cui gode la città da quando ha fatto ritorno alla Cina dagli inglesi nel 1997. "Fondamentalmente minerà l'alto grado di autonomia e libertà di Hong Kong, come garantito dalla Dichiarazione congiunta sino-britannica del 1984, che è stata registrata con le Nazioni Unite come un trattato legalmente vincolante", ha affermato la missione delle Nazioni Unite di Washington in una nota. "Questa è una questione di urgente preoccupazione globale che implica la pace e la sicurezza internazionali". La Cina, però, ha "rifiutato di consentire a questo incontro virtuale di procedere", prosegue la nota. (segue) (Res)