- Hong Kong: attivisti pro-democrazia, sanzioni Usa alla Cina nostra unica salvezza - La nostra unica salvezza è che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump imponga sanzioni. Lo ha affermato Jimmy Lai, un magnate dei media di Hong Kong e attivista per la democrazia. I sostenitori della democrazia di Hong Kong hanno invitato il presidente degli Stati Uniti a colpire duramente la Cina, fino al punto di revocare lo speciale status commerciale della città, in risposta al piano di Pechino per l'approvazione di una legge sulla sicurezza nazionale nell'ex colonia britannica. "Speriamo vivamente che entro il fine settimana imporrà sanzioni draconiane alla Cina", ha dichiarato Lai a "Bloomberg Television". La pressione esercitata sugli Stati Uniti per agire rapidamente e con forza contro la Cina per le sue azioni nei confronti di Hong Kong seguono l'annuncio fatto ieri dal segretario di Stato Usa Michael Pompeo secondo cui Washington ritiene che Hong Kong non sia più sufficientemente autonoma dalla Cina continentale ai sensi della legge degli Stati Uniti. "Pompeo ha assolutamente ragione sul fatto che Hong Kong abbia perso il suo alto grado di autonomia", ha affermato Fernando Cheung, un legislatore pro-democrazia. "Vorremmo che gli Stati Uniti sanzionassero i funzionari pubblici che sono stati coinvolti nel minare il principio 'Un paese, due sistemi' a Hong Kong e interrompere tutte le esportazioni di alta tecnologia a Hong Kong". Secondo quanto riferisce il quotidiano "The Straits Times", Joshua Wong, uno dei più noti attivisti democratici della città, ha chiesto oggi agli Stati Uniti di attuare una serie di misure fino alla revoca dello status commerciale. "Esorto il governo di Pechino a fermarsi prima che sia troppo tardi, a bloccare l'approvazione sulla sicurezza nazionale a Hong Kong", ha detto in una conferenza stampa.