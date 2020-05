Terrorismo: Tofalo (M5s) su piazza della Loggia, memoria antidoto contro ogni deriva di terrore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo, del Movimento cinque stelle, "la tragedia di piazza della Loggia, compiuta da terroristi neofascisti, resta una pagina indelebile nella memoria collettiva della Repubblica. Nella commemorazione del 46esimo anniversario - osserva in una nota - è dovere morale rivolgere un pensiero alle vittime e rinnovare sentimenti di vicinanza ai familiari e alla città di Brescia. Ricordare quel tragico episodio vuol dire ribadire con forza la più ferma condanna verso ogni forma di terrorismo ed eversione e, soprattutto, significa tenere alta la guardia affinché non ci sia terreno fertile per azioni che minano - conclude Tofalo - le fondamenta della democrazia e i principi costituzionali". (Com)