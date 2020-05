Cina-Usa: premier cinese Li, contrapposizione danneggia entrambe le parti e il mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la Cina e gli Stati Uniti restano contrapposti ciò danneggerà entrambe le parti e il mondo. Lo ha dichiarato oggi il primo ministro della Cina Li Keqiang in chiusura dell'Assemblea nazionale del popolo (Npc), il parlamento cinese, esortando entrambi i paesi a trovare un modo di lavorare insieme. "Abbiamo sempre respinto la mentalità della Guerra Fredda e il disaccoppiamento non gioverà a nessuna delle due parti ed è anche dannoso per il mondo", ha detto il premier. Li ha affermato che entrambe le parti potrebbero lavorare insieme, citando il colosso industriale statunitense Honeywell che ha recentemente aperto la sua sede cinese a Wuhan – città epicentro della pandemia di coronavirus – come esempio che entrambe le parti trarrebbero beneficio se cooperassero. "Ci sono differenze nel nostro sistema sociale, nel patrimonio culturale e nei precedenti storici; quindi alcune differenze, alcuni disaccordi e persino attriti possono essere inevitabili. L'importante è come gestiamo queste differenze. Dobbiamo usare la nostra saggezza per continuare a espandere gli interessi comuni e gestire adeguatamente tali diversità".(Cip)