Ucraina: governo approva programma ripresa economica nazionale

- Il governo ucraino ha approvato il programma per la ripresa economica del paese dopo la crisi scaturita per la pandemia di coronavirus. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Unian”, specificando che nel pacchetto sono inserite misure per facilitare l’accesso al credito, per stimolare lo sviluppo sostenibile dell’economia ucraina e la modernizzazione delle imprese e dei processi produttivi. Il governo ha inoltre concordato sull’istituzione del nuovo dicastero per la Tutela dell’ambiente e delle risorse naturali. Per tale ragione, il ministero dell’Energia e della tutela ambientale sarà d’ora in poi denominato solo come ministero dell’Energia. (Rum)