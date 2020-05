Fase 2: Bonomi (Confindustria), classe politica ha zero strategia su dove andare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La classe politica ha zero strategia su dove andare". A muovere l'accusa è stato il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, in occasione del primo incontro del ciclo organizzato da Fondazione Fiera Milano "C'era una svolta... Prospettive dell'impresa italiana". "In questo periodo mi sono fatto sentire, non per rivendicare una posizione di parte, ma per cercare di indicare una via al Paese. Io vedo la classe politica, non parlo di governo, ma di ceto politico, molto concentrata sull'emergenza - ed è giusto - ma con zero visione e zero strategia di dove dobbiamo andare e questo mi preoccupa molto", ha detto Bonomi. "Ci sono dei nodi fondamentali dell'Italia che sarà che noi dobbiamo affrontare oggi: automotive; fisco, che dev'essere una leva di competitività e non pensato solo come uno strumento finalizzato al gettito; lavoro, di cui questa pandemia sta disegnando delle dinamiche nuove, ma come le stiamo interpretando? Come le stiamo leggendo?", ha detto il presidente di Confindustria. "Le infrastrutture, le grandi opere", ha aggiunto Bonomi, su cui "vedo una politica che ha delle posizioni completamente diverse anche all'interno degli stessi partiti, quindi diventa tutto difficile, tutto complicato. Cosa succederà nel mondo dell'acciaio? Fondamentale per un paese trasformatore come noi". "Insomma noi abbiamo delle grandi questioni che dobbiamo affrontare e lo dobbiamo fare slegati e scevri da ogni interesse di parte o dividendo elettorale. Abbiamo una grande opportunità, forse l'ultima. Io sarei veramente deluso se questo Paese sprecasse questa opportunità", ha concluso il numero uno degli imprenditori italiani. (Rem)