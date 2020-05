Fase 2: Bonomi (Confindustria), nelle pieghe della crisi occasione di disegnare nuova Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla crisi scatenata dall'epidemia di Covid-19 cogliere le opportunità per cambiare l'Italia. È l'esortazione del presidente di Confindustria Carlo Bonomi, lanciato in occasione del primo incontro del ciclo organizzato da Fondazione Fiera Milano "C'era una svolta... Prospettive dell'impresa italiana". "Stiamo vivendo un momento complesso, un periodo drammatico che segue quello che a inizio anno tutti definivano un 2020 di grande incertezza, ancora prima che arrivasse la pandemia. Una pandemia che ci regala purtroppo una stagione economica di grande sofferenza e di grande crisi: si preannuncia per l'Italia un -10 per cento del Pil, che fra l'altro segue una stagione di stagnazione, che seguiva due trimestri di recessione. Quindi un quadro tutt'altro che roseo, però da imprenditore io ho sempre questo ottimismo che mi accompagna nella vita e credo che nelle pieghe di questa crisi, a cui nessun paese occidentale era preparato, era strutturato per affrontarla, si possano nascondere delle grandi opportunità", ha detto Bonomi, precisando però: "Lo dico con il condizionale 'potrebbero', perché noi abbiamo una grande occasione di disegnare una nuova Italia, di modernizzare veramente il Paese. Io sono fermamente convinto che in questo tragico momento potrebbero esserci le condizioni per essere veramente disruptive rispetto al passato e cambiare il nostro Paese. Forse potremmo mettere in campo delle semplificazioni molto importanti per il Paese, che possono cambiarne la struttura e renderlo moderno e più dinamico. Se solo però lo vogliamo e se solo crediamo nel futuro". (Rem)