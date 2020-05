Ue: Dombrovskis, dobbiamo essere coraggiosi in investimenti e collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve essere coraggiosa in termini di spinta agli investimenti e di collaborazione per fare in modo che debolezze e squilibri non frenino la ripresa necessaria. Lo ha scritto su Twitter il vice presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. "Il nostro strumento di recupero e resilienza guarda al futuro. Aiuterà l'Europa a riprendersi da questo shock, ma anche a fare un balzo in avanti accelerando le transizioni verde e digitale. Fornisce un importante sostegno finanziario alle riforme e agli sforzi di investimento, in linea con il semestre europeo", ha scritto. "Dovremmo essere coraggiosi, sia in termini di spinta agli investimenti che di collaborazione, per garantire che altre debolezze e squilibri non frenino la necessaria ripresa", ha aggiunto. (Beb)