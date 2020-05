Tunisia: la diaspora al centro del colloquio tra il presidente Saied e il ministro degli Esteri Erray

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento delle tariffe consolari per i tunisini residenti all'estero e le sue conseguenze sono stati al centro del colloquio tra il presidente tunisino Kais Saied e il ministro degli Esteri Noureddine Erray. Lo riferisce un comunicato della presidenza della Repubblica. Saied ha sottolineato la necessità di rimpatriare i tunisini bloccati all'estero, insistendo sull'importanza della diaspora nel consolidamento dell'economia nazionale e sul suo contributo ai tunisini rimasti in patria, soprattutto in questo momento difficile. In tale contesto, Saied ha citato le azioni di beneficenza condotte dalle diaspora nei confronti delle strutture sanitarie e della cittadinanza in generale. Nel corso dell'incontro, si è anche parlato delle costanti della diplomazia tunisina, atta - secondo il presidente della Repubblica - a preservare interessi e sovranità nazionali.. (Tut)