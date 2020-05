Cina: il parlamento approva il primo Codice civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea nazionale del popolo (Npc) della Cina, massima autorità legislativa della Repubblica Popolare, ha approvato l'adozione del Codice civile durante la terza sessione della 13ma legislatura che si è chiusa oggi a Pechino. Il Codice civile entrerà in vigore il primo gennaio 2021. Oltre alle disposizioni generali e alle disposizioni integrative, il Codice si compone di sei parti su diritti reali, contratti, diritti della persona, matrimonio e famiglia, successione e responsabilità civile. "I diritti della persona, i diritti di proprietà e gli interessi delle parti nei rapporti legali civili devono essere protetti dalla legge e non devono essere violati da alcuna organizzazione o individuo", premette il capitolo di apertura. I legislatori affermano che l'iniziativa non riguarda la formulazione di una nuova legge civile, ma piuttosto l'integrazione sistematica delle leggi e dei regolamenti civili esistenti, modificandoli e migliorandoli per adattarsi alle nuove situazioni mantenendo la loro coerenza. (segue) (Cip)