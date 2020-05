Corea del Sud: coronavirus, governo valuta ripristino di alcune misure emergenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud starebbe valutando il ripristino di alcune delle misure emergenziali di distanziamento sociale tese a contenere il coronavirus, dopo che nelle ultime 24 ore il paese ha registrato il maggior numero di contagi da 53 giorni a questa parte. Nelle ultime settimane l’emersione di nuovi focolai ha già alterato i piani per il graduale ritorno alla normalità di scuole e università, che di fronte all’aumento dei casi hanno rinunciato a riaprire. Le autorità sanitarie del paese hanno segnalato ben 79 nuovi casi di coronavirus nell’arco delle ultime 24 ore, che hanno portato il totale dall’inizio della pandemia a 11.344. La maggior parte dei contagi – 67 – è concentrato nell’area metropolitana di Seul, dove vive circa la metà della popolazione complessiva della Corea del Sud, pari a 51 milioni di abitanti. Lo hanno annunciato i Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie sudcoreani oggi, 28 maggio. Il bilancio giornaliero è tornato sopra la soglia di 70 contagi per la prima volta dal 53 giorni, mentre le autorità continuano a vigilare sulla comparsa di nuovi focolai dopo la revoca delle misure emergenziali nel paese, e la conseguente emersione di centinaia di contagi in un quartiere della vita notturna di Seul Itaewon. Nelle scorse ore un nuovo focolaio virale è stato isolato presso un centro logistico dell’operatore di e-commerce Coupang a Buncheon, città ad est si Seul. Il ministro della Salute sudcoreano, Park Neung-hoo, ha rinnovato l’appello ai cittadini a collaborare attivamente alle misure di prevenzione sanitaria. Il governo sta valutando un irrigidimento delle regole relative all’utilizzo di mascherine, ad esempio estendendone l’obbligo sui mezzi di trasporto pubblico a livello nazionale. (segue) (Git)