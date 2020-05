Repubblica Ceca: ex premier Necas riconosciuto colpevole di falsa testimonianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Petr Necas, primo ministro ceco dal 2010 al 2013, è stato riconosciuto colpevole di falsa testimonianza dalla corte distrettuale di Praga 1. Lo riporta l'emittente "Ceske televize". "La decisione non è ancora stata comunicata alle parti del processo, pertanto non posso fornire ulteriori dettagli", ha detto la portavoce della corte, Pavla Hajkova. Il legale dell'ex premier ha fatto sapere che il suo cliente farà appello contro la sentenza. Il caso riguarda dichiarazioni che l'ex capo del governo aveva fatto per difendere l'attuale moglie, Jana Nagyova. Quest0ultima era all'epoca l'assistente del premier ed ha abusato dei servizi dell'intelligence militare per spiare sull'allora moglie di Necas, Radka. Per questo la donna è stata condannata a tre anni con la condizionale e a 10 anni di interdizione dai pubblici uffici. (Vap)