Marocco: più di 20 mila detenuti giudicati a distanza

- Il ministro della Giustizia marocchino, Mohamed Benabdelkader, ha dichiarato che 20.544 detenuti sono stati processati a distanza dal lancio di questa operazione avviata per contenere i contagi da coronavirus, ma non bloccare allo stesso tempo i processi. Durante una riunione tenuta in videoconferenza con funzionari del dipartimento di giustizia, Benabdelkader ha dichiarato che circa 650 detenuti sono stati rilasciati a seguito di processi da remoto, dopo il rilascio provvisorio, un'assoluzione o una riduzione della pena. Quattro settimane dopo l'adozione di questa tecnologia, l'operazione di sperimentazione a distanza ha registrato risultati promettenti, come dimostrano le statistiche con 1.209 audizioni tenute a distanza dai vari tribunali del Regno, 18.535 casi previsti e 7.472 decisioni giudiziarie rese. Secondo il ministro, tutte le garanzie di un processo equo sono soddisfatte in questa nuova tecnologia, in conformità con le disposizioni del codice di procedura penale e convenzioni internazionali. (Res)