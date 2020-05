Marocco: socialisti, un piano Marshall per affrontare la crisi globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del Partito del progresso e del socialismo (Pps) del Marocco, Mohamed Nabil Benabdallah, ha ritenuto necessario intraprendere "diversi piani Marshall" per affrontare la crisi globale da Covid-19. "È estremamente importante mettere in atto diversi piani Marshall per combattere la pandemia globale da coronavirus perché la ripresa non sarà facile e dovremo aspettarci una via d'uscita dalla crisi che richiederà tempo", ha detto parlando in una videoconferenza tenuta dalla Fondazione Diplomatica sul "ruolo delle parti nel sostenere gli sforzi del governo, in particolare per la ripresa economica dopo gli aiuti", con la partecipazione di una serie di ambasciatori accreditati in Marocco. (Res)