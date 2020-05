Tunisia: ministero Turismo pubblica protocollo sanitario per ripresa attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Turismo e dell'artigianato di Tunisi ha pubblicato il "Protocollo sanitario per il settore turistico", che sarà attuato in preparazione all'apertura delle istituzioni turistiche e al ripristino delle loro attività, a partire dal 4 giugno. Il protocollo è composto da 22 pagine, che includono tutti i dettagli sulle procedure di prevenzione, sanificazione, spaziatura e la buona accoglienza dei clienti presso l'ostello, le unità alberghiere e i ristoranti turistici per garantire buone condizioni di alloggio. Questo protocollo è conforme alle decisioni del ministro del Turismo di Tunisi. (Tut)