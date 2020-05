Turchia: Corte europea dei diritti dell'uomo multa Ankara per detenzione di curdi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte europea dei diritti dell'uomo (Echr) ha multato la Turchia per oltre 9.300 dollari in riferimento a due casi distinti di distinzione di cittadini curdi. Lo riferisce il portale d'informazione turco "Ahval". l'Echr ha sancito che le autorità turche hanno violato i diritti a libertà, sicurezza e alla riunione pacifica di Hakim Aydin - arrestato nel 2008 dopo aver partecipato a una manifestazione per chiedere al governa la legalizzazione dell'istruzione scolastica in curdo - e di Kemal Cetin, arrestato nel 2007 dopo aver preso parte alle celebrazioni di Nawruz, il nuovo anno curdo, nella provincia di Mus, nella Turchia orientale. In Turchia abitano circa 15 milioni di curdo. L'uso della lingua curda in pubblico è stato proibito nel 1980 dopo un colpo di Stato e poi depenalizzato nel 1991. (Tua)